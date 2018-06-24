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فن

عرض فيلم بلاش تبوسني في باريس بمهرجان السينما العربية

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:29 م
صدى البلد
محمد نبيـل
تنطلق الدورة المقبلة من مهرجان السينما العربية في باريس، والذي ينظمه معهد العالم العربي بعد توقف 12 عامًا، حيث بدأ المهرجان في دورته الأولى عام 1992.

ويعقد المهرجان في كل عامين حيث يهدف إلى تقوية الروابط بين العالم العربي وباريس عبر بوابة السينما، ووضع العديد من الأعمال السينمائية على الخارطة العالمية.

ويعرض المهرجان الفيلم المصرى "بلاش تبوسنى"، والذى تدور أحداثه داخل كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه نتيجة تعارض أفكار الثلاثة ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم.

وحصل بلاش تبوسني، على عرضه العالمي الأول في الدورة الـ14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي ضمن برنامج ليال عربية، كما حصل الفيلم على تنويه خاص في الدورة الأولى من مهرجان جونيه السينمائي الدولي، وهو من بطولة ياسمين رئيس، محمد مهران، سلوى محمد علي، عايدة رياض مع النجمة سوسن بدر كضيفة شرف، بالإضافة إلى مشاركة المخرج الراحل محمد خان والمخرج خيري بشارة بشخصيتيهما الحقيقية، وهو من سيناريو وإخراج أحمد عامر.

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