المصري يفوز برباعية نظيفة على فريق الشباب في أولى مبارياته الودية

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الشباب تحت 20 عامًا بأربعة أهداف للاشيء في المباراة التجريبية الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على ستاد المصري وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من محمد كابو وحسن جودة وإسلام أبو العطا ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد.





استغل الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه على مدار شوطي المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم الفريق الأول بهدفين للاشيء سجلهما الوافد الجديد الفلسطيني محمود وادي والذي نجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والعشرين بتمريرة جميلة من أحمد ياسر قبل أن يضيف وادي نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والعشرين بعد متابعة لكرة اسلام عيسى المرتدة من حارس فريق الشباب لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأول بهدفين للاشيء.





وفي الشوط الثاني دفع الكابتن حسام حسن بتشكيل مغاير لتشكيل الشوط الأول للاطمئنان على كافة لاعبيه وخلال هذا الشوط نجح جريندو في اضافة الهدف الثالث للفريق الأول في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى عرضية كريم العراقي ليستقبلها بمهارة ويضعها على يسار الحارس ، ليضيف بعدها احمد جمعة الهدف الرابع في الدقيقة الثانية والثلاثين بمهارة فردية جميلة لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول بأربعة أهداف للاشيء.