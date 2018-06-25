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شاهد .. ريم ابنة الوليد بن طلال تقود السيارة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:36 ص
السعوديات يقودن السيارات
السعوديات يقودن السيارات
حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى مقطع فيديو لابنة الأمير الوليد بن طلال "مريم"، وهى تقود السيارة بجوار والدها في سابقة من نوعها بعد السماح للمرأة السعودية بالقيادة لمفردها.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أهنئ الشعب السعودى وخاصة المرأة السعودية بالسماح لها بقيادة السيارة بمفردها".

يذكر أنه تم السماح للسيدات في السعودية بقيادة السيارات، اليوم الأحد، ويتم تكثيف الفعاليات التوعوية بشأن القيادة الآمنة، ومنها فعالية «توكلي وانطلقي».

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