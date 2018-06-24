مصرع طفل دهسا في الوادي الجديد

لقى طفل مصرعه، بعد أن دهسته سيارة بأحد شوارع حى البساتين بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الخارجة العام وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقى مدير أمن الوادي الجديد اللواء عبد الرحمن شحاتة، إخطارا يفيد بوقوع حادث سير بأحد شوارع حى البساتين بمدينة الخارجة، حيث دهست سيارة مسرعة طفلا، ما أدى لوفاته وتبين أنه يدعى أياد أحمد فؤاد الذى أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الخارجة العام ، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

