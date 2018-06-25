اليوم .. المالية تشارك بفعاليات الجمارك العالمية ببروكسيل

تشارك وزارة المالية في 3 اجتماعات دولية مهمة لمناقشة تطورات التجارة العالمية، حيث توجه الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك على رأس وفد من الجمارك المصرية للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الـ48 لمجلس التعاون الجمركي والاجتماع الإقليمي لمدراء ورؤساء الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الى جانب الاجتماع رقم 79 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، والتي تعقد بمقر المنظمة في مدينة بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي.



وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية مشاركة مصر في تلك الاجتماعات الدولية لتعزيز التعاون مع دول العالم والاستفادة من التطورات على الساحة العالمية، خاصة فيما يخص جهود تيسير التجارة العالمية، حيث تطمح مصر لزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية بشكل كبير في السنوات المقبلة في ظل استراتيجيتنا لدفع عجلة الإنتاج والتصدير.



وقال إن وزارة المالية حرصت طوال السنوات الأخيرة على المشاركة في الاجتماعات الدولية، وطرح مبادرات عديدة، لتعميق التعاون مع دول العالم المختلفة على المستوى الإفريقي والعربي والدولي.



وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن اجتماعات منظمة الجمارك العالمية والتي تبدا اليوم "الاثنين" وحتي يوم 30 يونيو الحالي تكتسب أهمية خاصة، نظرا لتضمنها انتخابات اختيار أمين عام منظمة الجمارك العالمية، الى جانب مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على رأسها قضايا التجارة الإلكترونية والمبادرة الأمنية الخاصة بتعزيز الرقابة عبر الحدود والمنافذ الجمركية الى جانب تطورات ملف تعاون الدول الاعضاء في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب من أجل سد منافذ التهرب الضريبي والجمركي وأخيرا مراجعة وتعديل اتفاقية "كيوتو" المعدلة والخاصة بمكافحة التغيير المناخي والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.



ويشارك الوفد المصري أيضا في عدد من الجلسات الفرعية على هامش الاجتماعات الرئيسية، لمناقشة عدد من التقارير عن أعمال منظمة الجمارك العالمية مثل تقرير الامين العام الحالي للمنظمة عن سير العمل بمبادرتها الأخيرة خاصة المتعلقة بعمل لجان المنظمة وملف الحوكمة والمراجعات المالية الى جانب تقرير عن بناء القدرات وآخر من اللجنة الفرعية للنزاهة وايضا خطة عمل حزمة التنافسية الاقتصادية، وإطار عمل المعايير safe وتأمين الطيران.



ويتضمن جدول الأعمال دراسة إنشاء مجموعة عمل معنية بطلبات الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة الجمارك العالمية، وتطورات خطة المنظمة الاستراتيجية التي بدا تنفيذها عام 2016 /2017 الى عام 2018 /2019، والخطة التشغيلية حتى 2018 /2019.



وستناقش الاجتماعات أيضا تقريرا لمدير إدارة شئون التعريفات والتجارة بالمنظمة عن اعمال اللجنة الفنية المعنية بقواعد المنشأ واللجنة الفنية المعنية بالتقييم الجمركي وأيضا أعمال لجنة النظام المنسق.



