سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية سلوى روضة شقير اليوم، والتى رحلت عن دنيانا العام الماضى عن عمر 101 عامًا.



وحصدت سلوى روضة شقير على شهرة طاغية طيلة حياتها كونها أول فنانة تجريدية لبنانية، فى إطار ذلك يستعرض "صدى البلد" أبرز 10 معلومات عن الفنانة الراحلة.



1- إسمها بالكامل سلوى روضة شقير من مواليد بيروت 24 يونيو 1916، وتوفت فى 26 يناير 2017 عن عمر 101 عامًا.



2- أول فنانة تجريدية بلبنان، على الرغم من عدم بيع أي من أعمالها حتى سنة 1962.



3- بدأت سلوى روضة شقير الرسم في استوديوهات الفنانين اللبنانيين مصطفى فروخ 1935 وعمر الأنسي 1942.



4- يعتبر معرض سلوى روضة شقير في المتحف الثقافي العربي في بيروت سنة 1948 أول معرض في العالم العربي في مجال الفن التجريدي.



5-غادرت لبنان سنة 1948 متجهة نحو باريس، حيث درست هناك في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة، وحضرت بحضور استوديو فرناند ليجيه سنة 1950، كما شاركت شقير في صالون الواقعيات الجديد في باريس وكانت من أوائل الفنانين العرب الذين شاركوا في هذا المعرض سنة 1951.



6- أقامت معرضًا فرديًا في معرض Colette Allendy والذي لقي إقبالًا في باريس أكثر منه في بيروت.



7-بدأت سلوى روضة شقير فى سنة 1959 بالتوجه إلى مجال النحت، والذي أصبح اهتمامها الرئيسي منذ سنة 1962.



8- منحت عام 1963 جائزة المجلس الوطني للسياحة لنحتها تمثالًا صخريًاَ لموقع عام في بيروت.



9- قامت جمعية الفنانيين اللبنانيين برعاية معرض استعراضي فخري لعملها في المجلس الوطني للسياحة في بيروت عام 1974.



10- فازت سلوى روضة شقير سنة 1985 بجائزة تقدير من الاتحاد العام للرسامين العرب، كما حصلت على ميدالية من الحكومة اللبنانية سنة 1988، وفى سنة 2011، قام صالح بركات بتنظيم معرض استرجاعي لأعمالها تم تقديمه في مركز بيروت للمعارض.





