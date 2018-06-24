تامر حمزة يعلن بدء التحضير للجزء الثاني من الأب الروحي

نشر المخرج تامر حمزة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يؤكد فيه بدء التحضيرات للجزء الثانى من مسلسل "الاب الروحى".



وكتب حمزة : "كثر التساؤل لي عن توقيت عرض باقي حلقات الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي 2 أود التوضيح بان ميعاد استئناف عرضه شأن القناة وهي المنوط بها تحديد الموعد والإعلان عنه".



ويشارك في مسلسل "الأب الروحي 2" مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمد رياض، وعبير صبري، وسيمون، وحسن حسني، وهادى الجيار، ولطفي لبيب، وحنان شوقي، وجمال عبد الناصر، ومحمد التاجي، وإيمان أبو طالب.