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محافظات

لجان ضبط الأداء بتعليم أسوان تستكمل جولاتها بتفقد 22 مدرسة

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:24 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
واصلت لجنة قوافل ضبط الأداء برئاسة الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم الأحد جولة تفقدية علي 22 مدرسة على مستوى المحافظة .

بدأت بتفقد 6 مدارس هى كيما الصباحية وكيما الإبتدائية الجديدة بأسوان ، وأحمد على الإبتدائية بكوم أمبو ، والريفية الإبتدائية بكوم أمبو ، ومحمد حسين عطية الإبتدائية بكوم أمبو ، ومحمد حسين عطية الإعدادية بكوم أمبو ، وتبين أن جميع المدارس منضبطة ، وأعلى نسبة غياب سجلت 12% ، عدا مدرسة محمد حسين عطية الإبتدائية التى تخطت نسبة الغياب بها 40% ، أما مدرسة الريفية لم تسجل أى حالات غياب.

كما شملت الجولة التفقدية للجنة زيارة عدد مدارس بمركز دراو وهما مدرستى طه محمد صالح الإبتدائية، والشطب الإعدادية، وأكدت اللجنة فى تقريرها أن نسبة غياب العاملين بالمدرسة الأولى 17%، بينما سجلت الثانية نسبة غياب 4% فقط.

وشملت الجولة إدارة كوم أمبو التعليمى ، وجهاز متابعته ، وتفقدت اللجنة 12 مدرسة هم الشهيد ابوزيد حامد الإعدادية ، والشهيد عبدالعظيم غندور الإعدادية بنات ، وعمر بن الخطاب الإبتدائية ، والشهيد أحمد يس الإبتدائية ، وعوض موسى الإبتدائية ، ومنيحة المسائية ، وأقليت الإعدادية ، والرغامة البلد الإعدادية ، والعدوة الإبتدائية ، وكرم الديب الإبتدائية ، وكرم الديب الإعدادية ، وخالد بن الوليد الإعدادية .

وقد أكدت اللجنة أن جميع المدارس منضبطة عدا مدارس إقليت الإعدادية ، ومنيحة المسائية،العدوة الإبتدائية والتى سجلت نسب غياب مرتفعة.

وتوجهت اللجنة إلى إدارة إدفو التعليمية ، وتفقدت ديوان الإدارة ومدرستى إدفو الصناعية بنين وأم المؤمنين الإعدادية بنات حيث تبين أن نسبة غياب العاملين بالديوان 6% ، بينما نسبة غياب المدرسة الأولى 3% فقط ، وسجلت الثانية 12% .

وبعد إنتهاء الجولة قرر وكيل الوزارة احالة متغيبى مدرسة محمد حسين عطية الإبتدائية للتحقيق ، وكذلك مدارس كوم أمبو الثلاثة التى سجلت نسب غياب مرتفعة .

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