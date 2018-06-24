منح 153 شهادة أمان للرائدات الريفيات والمستحقات بكفرالشيخ.. صور

منحت الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، 153 شهادة أمان للرائدات الريفيات والسيدات المستحقات من قرى ومدن المحافظة، وذلك بمقر الفرع بمدينة كفر الشيخ؛ تحت رعاية الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.



جاء ذلك بحضور عبد الفتاح بسيوني، مدير فرع البنك الزراعي بكفر الشيخ، والسيدة الدماطي، مساعد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وفريدة المزين، وعفاف الجمل، أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة.



كما منحت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، عددًا من الرائدات الريفيات شهادات تقدير تقديرًا لجهودهن المخلصة في إنجاح حملة صوتك لمصر بكرة خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.



وعلى هامش الاحتفالية، أقيمت ندوة بمقر فرع المجلس بمدينة كفر الشيخ، حول القروض الميسرة والمقدمة من البنك الزراعي من خلال مبادرة (بنت مصر) وشروط الحصول عليها لتنمية المشروعات الصغيرة.

