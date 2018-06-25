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محافظات

الموافقة على فصل فرع جامعة الوادى الجديد عن أسيوط

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:20 ص
الموافقة على فصل
الموافقة على فصل فرع جامعة الوادى الجديد عن أسيوط
انس منصور
قال محافظ الوادى الجديد , اللواء محمد الزملوط إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على فصل فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد لتكون جامعة مستقلة تحت مسمى (جامعة الوادى الجديد)، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى تم انعقاده برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد محافظ الوادى الجديد أن إنشاء جامعة مستقلة يؤدى إلى خلق آفاق جديدة للتنمية على أرض المحافظة ، وسوف يكون النواة لافتتاح فروع لها بمراكز المحافظة فيما بعد، والذى يمكن من خلاله تحقيق توجيهات القيادة السياسية فى تنمية واستصلاح المساحات المترامية بالمحافظة واستغلال مقوماتها.

وقدم المحافظ الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ولجميع رؤساء الجامعات وكل من يساهم فى تحقيق حلم أبناء المحافظة فى فصل فرع جامعة الوادى الجديد عن جامعة أسيوط.

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