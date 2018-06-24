أحمد موسى: فرج عامر الوحيد الذى تنبأ بخسارة مصر من روسيا.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى ، إن المهندس فرج عامر عضو مجلس النواب هو الوحيد الذى تنبأ بخسارة مصر بثلاثية أمام روسيا قبل المباراة، مضيفا:" كلنا كنا متفائلين قبل المباراة لم نتوقع هذه الهزيمة أمام فريق البلد المضيف".



وتابع "أحمد موسى" خلال استضافته لرئيس نادى سموحة ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أتمنى الفوز في مباراة السعودية غدا حتى يتم إرضاء الجماهير المصرية عن النتائج السلبية الأخيرة".



وكانت منتخب مصر قد تلقى هزيمة كبيرة أمام روسيا بثلاثية مقابل هدف ليتذيل المجموعة برفقة المنتخب السعودى.

