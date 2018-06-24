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كأس العالم

كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:12 م
صدى البلد
حسن العمدة
حقق منتخب كولومبيا فوزا مستحقا على نظيره البولندي بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب کازان أرينا فى الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعه الثامنة بكأس العالم .

وافتتح منتخب كولومبيا التهديف فى الدقيقة 40 عن طريق ياري مينا برأسيه قوية داخل منطقة الجزاء.

وأضاف فالكاو الهدف الثاني لمنتخب كولومبيا فى الدقيقة 70 عقب تمريرة متنقة وانفرد بالمرمي وحيدا وسددها ببراعة سكنت شباك حارس مرمي بولندا ، معلنا الهدف الثاني .

وجاء الهدف الثالث لمنتخب كولومبيا فى الدقيقة 75 عن طريق كوادرادو عقب تلقيه تمريرة من زميله وانفرد بالمرمي وحيدا وسددها بإتقان في شباك حارس مرمي بولندا ، معلنا الهدف الثالث .

-الشوط الاول :

بدأ منتخب بولندا بالضغط على منتخب كولومبيا للتراجع لخط الدفاع والاستحواذ علي وسط الملعب .

وأوقف حكم المباراة سيزار أرتورو راموس بالازويلوس لعلاج أوسبينا حارس كولومبيا.

وعاود المنتخب الكولومبي الضغط عكس ما فعله فى بداية اللقاء من تراجع للدفاع خوفا من هجمات بولندا .

وباغت منتخب كولومبيا بهجمة يخرجها دفاع بولندا ثم تسديدة من رودريجيز تصل سهلة في يد تشيزني حارس بولندا.

وهدد منتخب كولومبيا عقب عرضية من الجانب الأيسر وأخرجها دفاع بولندا ثم تسديدة من أحد لاعبي كولومبيا تصطدم بلاعب بولندا الى خارج الملعب.

وشكلت كولومبيا هجمة منظمة وخطيرة على مرمى بولندا ولكن الدفاع البولندي يتصدى للكرة ويخرجها الى ركنية.

ونجح المنتخب الكولومبي فى إحراز هدف بعد عرضية من روديجيز داخل منطقة الجزاء إرتقى لها ياري مينا وقابلها برأسه في شباك بولندا ، فى نهايه الشوط الاول .

- الشوط الثاني :

بدأ المنتخب البولندي الضغط من بداية الشوط الثاني لإحراز هدف التعادل امام المنتخب الكولومبي .

وشكل المنتخب البولندي هجمة من ناحية اليمين على حدود منطقة الجزاء وتمر دون خطورة وتخرج ضربة مرمى.

وسدد لاعب منتخب بولندا كرة من خارج منطقة الجزاء وتصل سهلة فى يد حارس كولومبيا.

محاولات مستمرة من لاعبي البولندي لتعزيز الهدف الأول ولكن يواجهون ساترا دفاعيا قويا من منتخب كولومبيا .

وباغت ليفاندوفسكي مرمي كولومبيا بتسديدة قوية وتصطدم بحارس كولومبيا .
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة
كولومبيا تطيح بـ بولندا وتنتظر بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة

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