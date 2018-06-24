ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: خطة ترشيد استهلاك المياه بدأت منذ 1995

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:22 م
ترشيد استهلاك المياه
ترشيد استهلاك المياه
أحمد أيمن
قال النائب سيد حسن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الموارد المائية والري بدأت خطة ترشيد استهلاك المياه منذ عام 1995 حتى الآن، إلا أنها لم تحقق النتائج الملموسة، نظرا لوجود عدد من التحديات تقف أمام هذه الخطة ومن أبرزها زيادة استهلاك المياه نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان.

وأوضح حسن في تصريحات خاصة، أن وزير الري أعلن عن خطة جديدة لترشيد المياه بالتنسيق مع 9 وزارات وبتكلفة تبلغ 900 مليار جنيه على أن يتم تطبيقها خلال 10 سنوات من خلال عدد من المحاور أبرزها تركيب وسائل ري بالتنقيط للفلاحين بالتقسيط، فضلا عن تحلية مياه البحر في المدن الجديدة، وتنمية المياه بإقامة سدود للأمطار.

وأضاف عضو لجنة الزراعة أن الدولة تعمل أيضا على تنقية ومعالجة الصرف الصحي بتكلفة 70 مليون جنيه، داعيا وزارة الري إلى الاستفادة من نتائج حملة ترشيد الكهرباء التي نجحت في ترشيد 2000 ميغاوات وهو ما يعادل إنتاج السد العالي من الكهرباء.

وأعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة المقبلة ستشهد برامج عمل كاملة لترشيد المياه والحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة من كل قدم مكعب من المياه.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح .. فيديو

خبير أبراج يتنبأ بنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم

اتحاد الكرة يكشف 6 حقائق عن توزيع تذاكر مباريات كأس العالم

احتجاجات ضد تزوير انتخابات الرئاسة التركية بمقاطعة بورصة.. صور

فضيحة في شركة طيران إسرائيلية بسبب يهود متشددين

شاهد .. تعليق ميدو على الفوز الساحق لمنتخب إنجلترا على بنما

الإعلام السعودية تحذر المواطنين من تصوير وتداول صور سقوط الصواريخ

هارى كين يصفع كريستيانو رونالدو ويتربع على عرش هدافى المونديال

كارتيرون يستقر على استمرار رباعي الأهلي بمعسكر الإسكندرية

عقب توقيعه للأبيض .. بهاء مجدي: سعيد بارتداء فانلة الزمالك

ننشر أدلة تورط نجل الفنان المرسي أبو العباس في قتل أسرته.. صور

النائب العام يكلف الإنتربول بضبط 3 من داعش ليبيا لاتهامهم بخطف مصريين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. شاكيرا تشجع منتخب بلادها في كأس العالم
لجنة المشروعات بالبرلمان تكشف تفاصيل قانون وحدات الطعام المتنقل
فرج عامر يكشف حقيقة سفر النواب على نفقة البرلمان .. فيديو
عمرو المنير: الجميع يستفيد من الخصم الضريبي
أحمد موسى: فرج عامر الوحيد الذى تنبأ بخسارة مصر من روسيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟