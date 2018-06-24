برلماني: خطة ترشيد استهلاك المياه بدأت منذ 1995

قال النائب سيد حسن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الموارد المائية والري بدأت خطة ترشيد استهلاك المياه منذ عام 1995 حتى الآن، إلا أنها لم تحقق النتائج الملموسة، نظرا لوجود عدد من التحديات تقف أمام هذه الخطة ومن أبرزها زيادة استهلاك المياه نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان.



وأوضح حسن في تصريحات خاصة، أن وزير الري أعلن عن خطة جديدة لترشيد المياه بالتنسيق مع 9 وزارات وبتكلفة تبلغ 900 مليار جنيه على أن يتم تطبيقها خلال 10 سنوات من خلال عدد من المحاور أبرزها تركيب وسائل ري بالتنقيط للفلاحين بالتقسيط، فضلا عن تحلية مياه البحر في المدن الجديدة، وتنمية المياه بإقامة سدود للأمطار.



وأضاف عضو لجنة الزراعة أن الدولة تعمل أيضا على تنقية ومعالجة الصرف الصحي بتكلفة 70 مليون جنيه، داعيا وزارة الري إلى الاستفادة من نتائج حملة ترشيد الكهرباء التي نجحت في ترشيد 2000 ميغاوات وهو ما يعادل إنتاج السد العالي من الكهرباء.



وأعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة المقبلة ستشهد برامج عمل كاملة لترشيد المياه والحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة من كل قدم مكعب من المياه.