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كأس العالم

كرم كردي مراقبا لمباراة مولودية الجزائر ومازيمبي

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:16 م
الدكتور كرم كردى
الدكتور كرم كردى
يسري غازي
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري مراقبا لمباراة مولودية الجزائر وتي بي مازيمبي، في الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين مولودية الجزائر ومازيمبى فى دورى ابطال افريقيا يوم 18 يوليو المقبل باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية.

ويتواجد فى الوقت الراهن عضو الجبلاية ضمن بعثة منتخب مصر الوطنى المشاركة فى نهائيات مونديال روسيا.

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