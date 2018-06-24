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أخبار العالم

نواب وفنانون أمريكيون يضربون عن الطعام بسبب قوانين الهجرة

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:23 م
احتجاز المهاجرين
احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة
محمد عثمان
أعلن 10 نواب بالكونجرس الأمريكي، اليوم الأحد، مشاركتهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على فصل عائلات المهاجرين غير الشرعيين عن بعضهم البعض في المنطقة الحدودية مع المكسيك.

وقالت صحيفة "يو.إس.إيه توداي" الأمريكية إن مركز روبرت كنيدي لحقوق الإنسان نظم تلك الفعالية بالقرب من مبنى المحكمة في مدينة ماكالين بولاية تكساس، مشيرة إلى أن بعض من نجوم هوليوود مثل أليك بالدوين ومارتن شين شاركوا في الإضراب.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة التي نُظم الإضراب بالقرب منها هي أحد المحاكم التي تُتخذ فيها قرارات بشأن معاقبة كل من يتم القبض عليه خلال محاولته التسلل بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لمنظمي الفعالية، فإن الإضراب سيستمر 24 يومًا، حيث سيتبادل المشاركون اماكنهم كل 24 ساعة.

وكان ترامب أكد أكثر من مرة على ضرورة معاقبة المهاجرين غير الشرعيين وطردهم من البلاد، حيث يعتقد ترامب أن هؤلاء المهاجرين مجرمين ويجب القبض عليهم وترحيلهم إلى بلادهم.

وتتبنى إدارة ترامب سياسة "عدم السماح المطلق" تجاه كل من يخترق قوانين الهجرة إلى الولايات المتحدة، حيث قامت السلطات الأمريكية منذ أيام باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع المكسيك وفصلهم عن أطفالهم ووضع الأطفال في ملاجيء بعيدًا عن ذويهم.

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