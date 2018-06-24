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كأس العالم

الجبلاية تعلن عن مواعيد اختبارات اللياقة البدنية لـ الحكام

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:17 م
عصام عبدالفتاح والدكتور
عصام عبدالفتاح والدكتور عزب حجاج
يسري غازي
كشف الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ان اللجنة برئاسة عصام عبد الفتاح أعلنت عن مواعيد اختبار اللياقة البدنية لحكام ومساعدي الدرجة الأولى..

وجاءت المواعيد على النحو التالي:
الأحد ٢٤ يونيو: الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف
الثلاثاء ٢٦ يونيو: القاهرة والقليوبية
الاربعاء:٢٧ يونيو: اسوان والاقصر وقنا والبحر الاحمر والوادي الجديد وسوهاج واسيوط والمنيا
الخميس :٢٨ يونيو : الاسكندرية والجيزة والبحيرة ومطروح والغربية
وتبدا الاختبارات في تمام الثامنة مساء بجهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.

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