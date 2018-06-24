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كأس العالم

شوبير يضطر لقطع رحلته ويعود من روسيا

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:12 م
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
عمرو ابوبكر
اضطر الإعلامي أحمد شوبير قطع رحلته من روسيا، بعد وصوله إلى فندق إقامته في سان بطرسبرج بساعات قليلة، بسبب تعرض والد زوجته لوعكة صحية.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "عدت لمصر بعد ساعات من الوصول لروسيا وذلك بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها والد زوجتي ووجوده بالعناية المركزة .. دعواتكم بالشفاء".

وكان شوبير تلقى دعوة لحضور مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب السعودية التي ستقام يوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2018.
شوبير يضطر لقطع رحلته ويعود من روسيا

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