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محافظات

الثلاثاء.. انطلاق القافلة الكورية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:32 م
صدى البلد
حسام صلاح
تنظم مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، الثلاثاء المقبل، قافلة بالتعاون مع السفارة الكورية والمركز الثقافى الكورى، بحضور السفير يون يو تشيول، سفير جمهورية كوريا بالقاهرة و محافظ الاسماعيلية اللواء ياسين طاهر.

وقالت أمل رجب المدير التنفيذى لمكتبة مصر بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، إن البرنامج يتضمن عددا من الفعاليات التى تهتم بالتبادل الثقافى ومنها عرض رياضة التايكوندو وتجربة الواقع الافتراضى والألعاب الكورية التقليدية ومعارض فنية مقدمة من المركز الثقافى الكورى، بالإضافة إلى تجربة الطعام الكورى، وعرض فيلم كورى وعرض للملابس الكورية التقليدية.

وأضافت مارى عياد مدير العلاقات العامة بالمكتبة ومنسقة القافلة، أن المكتبة سوف تشارك فى البرنامج بعرض سمسمية، وعرض للفنون الشعبية ، وتستمر هذه الفعالية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.
الثلاثاء.. انطلاق القافلة الكورية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية
الثلاثاء.. انطلاق القافلة الكورية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

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