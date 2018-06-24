هيثم الحاج علي يناقش تفاصيل مشاركة الجامعة العربية باليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

استقبل د. هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم ، السفيرة هالة جاد مستشارة جامعة الدول العربية، لمناقشة الاقتراحات المطروحة لمشاركة الجامعة العربية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى يوبيله الذهبى المقرر انعقاده فى يناير 2019، باعتبار جامعة الدول العربية ضيف شرف المعرض فى يوبيله الذهبى.



تناول اللقاء الخطوط العريضة للمشاركة فى المعرض فى دورته القادمة التى تتزامن مع احتفال المعرض بيوبيله الذهبى.



يذكر أن هيثم الحاج علي، أعلن فى ختام الدورة الماضية للمعرض أن جامعة الدول العربية ضيف شرف الدورة المقبلة وأن د. ثروت عكاشة ود.سهير القلماوى شخصيتا المعرض.