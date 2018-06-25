طريقة مبتكرة لتناول كبسة الدجاج للشيف إلهام فتحى

حضرى كبسة الدجاج بمذاق لا يقاوم للشيف إلهام فتحى.



المقادير



5 حبات حبهان

عود قرفة

5 حبات قرنفل

بصلة كبيرة مفرومة

كوب عصير طماطم

دجاجة كبيرة مقطعة 8 قطع

2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ورقة لاورو

1/2 كوب زبيب

مكسرات مقلية ورمان للتزيين

2 2/1 كوب رز بسمتي

5 اكواب مرق لحم

ملح و فلفل و جوزة الطيب وقرفة

1/4 كوب زيت قطفة



طريقة التحضير



ينقع الأرز في ماء بارد ويوضع جانبا وتشوح البصلة في الزيت يضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج ويقلب الكل مع بعض.



تضاف الصلصة و عصير الطماطم وباقي البهارات ثم يقلب الكل جيدا و يضاف المرق تدريجيا و يقلب الكل ويغطى القدر و يترك الكل على نار متوسطة الى ان ينضج الدجاج .



يصفى الرز من الماء و يضاف الى القدر مع الزبيب و يغطى الكل و يترك القدر ينضج على نار هادئة الى ان يمتص الرز كل السوائل و تزين بالمكسرات و حب الرمان.