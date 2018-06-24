فرج عامر: عناصر بالمنتخب الوطني لم تلعب من 9 أشهر.. فيديو

كشف المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، عن أسباب خروج المنتخب المصرى من مونديال روسيا 2018، وقال إن "المنتخب فيه لاعبية بقالهم 9 أشهر مش بيلعبوا فى فرقهم ولم يتم توفير البديل المناسب".



وأضاف فرج عامر، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤليتى" تقديم الإعلامى أحمد موسى المذاع عبر قناة "صدى البلد": "معندناش لاعبية على مستوى عالى وبيلعبوا فى فرق عالمية غير محمد صلاح فى ليفربول ومحمد الننى فى أرسنال الإنجليزى".



وأشار إلى أنه لم يتم اختيار العناصر الأفضل لقائمه المنتخب، لافتا الى أن المدير الفنى قيد نفسه باختيارات محدودة ولم يستقر على التشكيلة النهائية للمنتخب طوال المباريات الودية.