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فرج عامر يكشف حقيقة سفر النواب على نفقة البرلمان .. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:26 م
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
عمرو ممدوح
قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، إنه يجب على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أن تتحرك، مشيرا إلى أنه اتحاد كرة القدم فشل في مهمته ويجب تقديم استقالته.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه إذا كان هناك فساد مالي من ميزانية الدولة تم إهدارها من جانب اتحاد الكرة فيجب التحقيق في ذلك الأمر.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، أنه لم يحدث أن سافر أي نائب على حساب مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يصرف مليم واحد لسفر النواب لتشجيع منتخب مصر في روسيا، وكل من سافر من النواب سافر على نفقته الخاصة.

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