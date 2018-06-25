رئيس اتحاد نقابات قنا يطالب بتثبيت عمال المدارس

أكد سيد حامد، رئيس اتحاد نقابات عمال محافظة قنا، أن الاتحاد سيُرسل مذكرة خلال أيام إلى وزير المالية الحالي عن طريق رئيس ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن عاملين المدارس (أعمال خدمات وإداريين) الذين يتقاضون مكافأة من مجلس أمناء المدارس، للمطالبة بتثبيتهم بالعمل على قانون 3/2.



وتابع حامد، في تصريح له أنهم يعملون منذ أكثر من 5 سنوات ويتقاضون 160 جنيها فقط ويتم الصرف لهم كل 3 أو 5 أشهر، ويتم الاستعانة بهم في أعمال الامتحانات النقل والشهادات العامة "فني ـ ثانوي عام"، ويقومون بأعمال الحراسة والنوبتجية وكل فترة وتعهدوا لهم بتسوية حالتهم ولم يتم عمل أي شيء تجاه هؤلاء ونظرًا لخروج أعداد كبيرة من عمال الخدمات إلى المعاش وعدم وجود عمال أساسيين لاستلام العهدة بالمدارس وأعمال النوبتجية الليلية، لذا طالب بتثبيتهم بالعمل على قانون 3/2.



وذكر رئيس اتحاد نقابات عمال محافظة قنا، أن هذه المرة تُعد الثانية التي يتقدم فيها الاتحاد بهذه المذكرة، حيث سبق وعُرضت المسألة في مجلس النواب عن طريق رئيس ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، وتم استدعاء وزير المالية السابق ولم يُبت في القرار حتى تاريخه، لذا سيتم إرسال المذكرة مرة أخرى.

