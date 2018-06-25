في غياب المشاط .. البرلمان يناقش دور الحكومة في الترويج للسياحة بكأس العالم.. وزير الرياضة: نهتم بالسياحة الرياضية وسنبحث مخالفات المونديال عقب عودة المنتخب

النواب: السياحة تعاني من غياب التنسيق الحكومي

الهيئة العامة للاستعلامات: ردود الفعل في الإعلام الروسي ناحية مصر "إيجابية"

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي: نفذنا حملة مصر اكتشف استثمر

وزارة الطيران المدني: كنا الناقل الرسمي للمنتخب رغم ضغوطات موسم العمرة

النائب محمد عبده: وزيرة السياحة لم تعطينا خطة واضحة المعالم

حمودة يطالب بوجود أجندة سياحية واضحة للأحداث المختلفة



عقدت لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس اللجنة، اجتماع لمناقشة الإجراءات التي قامت الحكومة بها للاستفادة من مشاركة مصر في كأس العالم بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر.



شارك في الاجتماع الدكتور أشرف صبحي عامر، وزير الشباب والرياضة، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بجانب حضور عدد من النواب.



في بداية الاجتماع رحبت النائبة سحر طلعت مصطفى بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتمنت له التوفيق في مهام عمله.



فيما أبدى وزير الشباب والرياضة تقديره أن تكون مشاركته الأولى في البرلمان من خلال وجوده في لجنة السياحة والطيران المدني مشيرًا إلى اهتمامه الكبير بتطوير السياحة الرياضية في مصر لأنها تمثل قوة ناعمة لمصر، مؤكدًا على وجود إدارة رسمية في الوزارة تتعلق بالسياحة الرياضية كما أن الوزارة قامت بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بهدف القيام بتنظيم الفعاليات السياحية المهمة.



من جانبها أوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات خاصة بالسياحة الرياضية لأنها من الموضوعات التي ستؤثر بالإيجاب على السياحة.



بدوره أوضح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة العامة كان لديها مستشار إعلامي واحد في مكتبها في روسيا للقيام بتغطية الحدث وهو ما يعني عدم تمكنه من القيام وحده بتغطية حدث بحجم كأس العالم.. مؤكدًا غياب التنسيق أو التشاور مع الهيئات والجهات التنفيذية الأخرى سواء هيئة تنشيط السياحة أو وزارة الشباب والرياضة وعلينا أن نتدارك هذا الخطأ عن طريق التنسيق بين مختلف الهيئات عند تغطية الأحداث المهمة.



كما أوضح أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت تتابع ردود الفعل المختلفة في الإعلام الروسي ناحية مصر ويتم رفعها إلى الجهات المعنية المختلفة ويمكن القول إن الصورة العامة كانت إيجابية عن مصر.



في سياق متصل، ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني حملة (مصر اكتشف استثمر) التي أطلقتها وزارة الاستثمار، حيث أوضح ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قيام الوزارة بحملة بعنوان (مصر اكتشف استثمر) وذلك لعرض خرائط الاستثمار المختلفة في مصر في مجالات السياحة والصناعة والزراعة وغيرها.



فيما قال حمدي صبحي، مساعد وزير السياحة، على وجود تعاون مع وزارة الاستثمار لتنفيذ الحملة والتي قامت بعدد من الأنشطة منها إنارة الهرم بشعار الحملة، وأيضًا ظهور الحملة على الشاشات الضوئية في جميع مباريات كأس العالم بجانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية وغيرها من الأنشطة.



من جانبه أوضح أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني نجح في أن يكون الناقل الرسمي للمنتخب وذلك في أثناء موسم عمرة، وقامت الوزارة أيضا بعمل دعاية على أجسام طائراتها.



وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة، أن مصر تمتلك جميع مقومات السياحة ولكنها لا تمتلك القدرة على تسويق منتجاتها، مشيرا إلى أن وزارة السياحة غير قادرة على النهوض بهذا الملف، كما أن الوزيرة لم تعطي اللجنة خطة واضحة المعالم لما تنوي القيام به.



واستكمل النائب أن السياحة يجب أن تقوم على أكتاف جهود الجميع، معربا عن أمله أن يكون ملف السياحة تحت يد الرئيس السيسي وهو ما يعني قيام جميع المؤسسات والهيئات بالتعاون فيما بينها.



من جانبه قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة، إن وزارات السياحة، والطيران المدني، والشباب والرياضة ليس بينهم تنسيق كافي.



كما أكد النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة، على النقطة السابقة مؤكدًا على غياب التنسيق بين الوزارات المعنية، مطالبا بفتح وزارة الشباب والرياضة للتحقيق لما حدث في روسيا لتهدئة الرأي العام خاصة ما قيل عن حدوث حالة من الفوضى في معسكر المنتخب.



أما النائب مرتضى منصور فقد قال إن الجمهور المصري عمل دعاية كبيرة لمصر، حيث لم يصدر أي خطأ من الجمهور المصري، طالبا من وزير الرياضة أن يعمل على تصحيح أوضاع اتحاد الكرة، واتخاذ الإجراءات ضد أعضاء الاتحاد خاصة بعد ظهور بعضهم في فيديو يمتلأ بالكلمات البذيئة وغيرها من الوقائع.



فيما أوضح الدكتور أشرف صبحي أننا ننتظر انتهاء مشاركتنا في كأس العالم لعدم تشتيت اللاعبين وبعدها سنعمل على تصحيح جميع الأخطاء ولن نسمح بوجود خطأ.



من جانبه قال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، إن الاستفادة من كأس العالم على المستوى السياحي لم يكن على المستوى المناسب مؤكدًا على أهمية وجود أجندة سياحية واضحة.



كما استنكر النواب غياب وزيرة السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة عن الاجتماع معتبرين غيابهم "غير مقبول" بينما أوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى أن اللجنة ستعرض طلبات النواب المتعلقة بغيابهم في شكل مذكرة موجهة إلى رئيس المجلس.