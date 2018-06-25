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محافظات

رسالة دكتوراه بالفيوم عن الغزو والهيمنة الأمريكية في العراق

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:05 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
ناقش قسم اللغة العربية بكلية البنات بجامعة عين شمس رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة فاطمة حسن محمد على الماوردى ابنة محافظة الفيوم بعنوان "صورة الغزو والهيمنة الأمريكية فى الرواية العراقية الحديثة من 1990 إلى 2011".

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور يوسف حسن نوفل أستاذ الأدب والنقد الأدبى الحديث بكلية البنات مناقشا ورئيسا، والدكتور مصطفى ابراهيم الضبع أستاذ البلاغة والنقد الأدبى والمقارن بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة بسمة محمد بيومى أستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد بكلية البنات.

وأبدعت الباحثة فى رسالتها من كون الروائى العراقى انشغل بتقديم قضايا المجتمع العراقى، موضحا أهم الأسباب التى تولدت عنها، ومنها قضية الحصار والغزو الأمريكى، وقضية العنف وقضية الصراع وقضية الهجرة.

كما تناولت الباحثة طريقة تقديم الشخصية الفنية وكيفية اعتناء الروائى العراقى بها من خلال رسمها بأدوات فنية جديدة، وعلى ضوء ذلك تناولت الباحثة الآخر العراقى فى ثلاث صور وهى الآخر المتصل، والآخر المنفصل، والآخر المتصل المنفصل.

كما تناولت الباحثة المكان الذى ظهر من خلال الشكل "المكان الدائرى- المكان المرحلى، المكان المتحول، المكان البديل" والوظيفة "المكان المعادى، المكان القمعى".

وأشادت لجنة التحكيم والمناقشة بفكرة الرسالة واختيار قضية من القضايا الدولية التى تشغل الرأي العالمى حتى الآن.

رسالة دكتوراه بالفيوم عن الغزو والهيمنة الأمريكية في العراق
رسالة دكتوراه بالفيوم عن الغزو والهيمنة الأمريكية في العراق
رسالة دكتوراه بالفيوم عن الغزو والهيمنة الأمريكية في العراق
رسالة دكتوراه بالفيوم عن الغزو والهيمنة الأمريكية في العراق
رسالة دكتوراه بالفيوم عن الغزو والهيمنة الأمريكية في العراق

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