صحف اليوم .. إنجاز 40٪ من المترو المعلق .. 3.446 تريليون جنيه حجم ودائع البنوك .. لجنة الـ 15 تناقش في الخرطوم خيارات ملء بحيرة النهضة

الأهرام

البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

اعتماد إضافى بالموازنة لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين وصرف تعويضات بشمال سيناء

الأخبار

إنجاز ٤٠٪ من المترو المعلق.. والعمال يسابقون الزمن



الجمهورية

3.446 تريليون جنيه حجم ودائع البنوك

المصري اليوم

البرلمان يقر اعتمادا إضافيا بـ 70 مليار جنيه للموازنة

عبد العال يرفض مناقشة وزير المالية: البرلمان لم يطرح الثقة في الحكومة بعد



وأشار "عيسى"، إلى أن البنك المركزي سحب السيولة الإضافية من السوق المحلي وبكميات كبيرة تصل إلى 670 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018، بأسعار فائدة تزيد عن أسعار الفائدة على الأذون والسندات المصدرة من قبل وزارة المالية، بنحو 4%، مما أدى إلى خسائر للبنك المركزي بلغت 28 مليار جنيه، وهو ما يهدد سلامة الوضع المالي الحالي للبنك حيث من المتوقع أن تصل الخسائر في نهاية العام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه.



وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه في ضوء المتغيرات أصبح هناك التزامات مستجدة وضرورية على الخزانة العامة، منها تجديد كافة سندات الخزانة الصادرة لصالح البنك المركزي بقيمة 59 مليار جنيه، بسعر فائدة موحد 16% بداية من يوليو، وصرف تعويضات المنطقة العازلة بالشريط الحدودي برفح ومناطق أخرى بشمال سيناء، بهدف تأمين المدنيين بالمناطق الحدودية، مما يؤدي إلى زيادة الباب الخامس المصروفات بنحو 1.8 مليار جنيه، عن ما هو مقدر بالموازنة المعتمدة.



الوطن

لجنة الـ 15 تناقش في الخرطوم خيارات ملء بحيرة النهضة



ناقشت اللجنة العلمية المستقلة بشأن سد النهضة، خلال اليوم الثانى لاجتماعاتها، أمس، فى العاصمة السودانية الخرطوم، مقترحات تشغيل سد النهضة الإثيوبي.



وتعقد اللجنة اجتماعاتها، وفقًا لوثيقة مخرجات الاجتماع التساعي، ويعد الاجتماع الجاري حاليًا هو الثاني، في إطار برنامج الاجتماعات المتفق عليه بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.



وأوضحت مصادر رسمية مطلعة لـ"الوطن"، أن اللجنة تضم 15 من الخبراء والأكاديميين بملف المياه من الدول الثلاث، وناقشت اليوم ملاحظات وآراء الخبراء، لتشغيل سد النهضة، بما لا يؤثر بالسلب على دول المصب.



وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستناقش مقترحًا تقدم به الجانب الإثيوبي، خلال الاجتماع الأول الذى عقدته اللجنة أوائل يونيو الجاري، بشأن آليات الملء والتشغيل لسد النهضة رافضة الإفصاح عن ماهية المقترح، ضمانًا لسرية ونجاح المفاوضات، وفقًا للمصادر، مع عرض ملاحظات مصر والسودان على المقترح.



كما تناقش اللجنة خيارات واستراتيجيات الملء لبحيرة السد، وتشمل اللجنة ضمن مهامها المنوطة بها بشأن ملف سد النهضة قواعد وآليات الملء والتشغيل لسد النهضة، للتوصل إلى توافق تتم إفادة الجهات الرسمية به بالتزامن مع الاجتماعات التساعية التى تبحث التوصل لاتفاق بشأن التقرير الاستهلالي.



فى سياق متصل، أكدت مصادر ذات صلة بملف سد النهضة إجراء اتصالات حاليًا بين الدول الثلاث والمكتب الاستشاري، للتوافق حول موعد الاجتماع التساعي الجديد، الذي تم تأجيلة، وكان مقرر انعقاده بالقاهرة 18 و19 يونيو الجاري.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أعلن أنه لم يتقرر حتى الآن موعد انعقاد الاجتماع التساعى الثالث بشأن سد النهضة.



وأوضح أبوزيد فى تصريحات سابقة، أن موعد الاجتماع التساعى الذى كان مقررًا عقده 18 يونيو الجارى، تم تحديده خلال الاجتماع التساعي الثاني بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 15 من شهر مايو الماضى على أساس تنفيذ بعض الاستحقاقات المرتبطة بتسليم الدول الثلاث استفساراتها بشأن التقرير الاستهلالي إلى المكتب الاستشاري، المعني بدراسات السد، وتلقى رد من المكتب الاستشاري بشأن تلك الاستفسارات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ما يقتضى تأجيل الاجتماع التساعي الثالث لحين تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، خلال الاجتماع التساعي الأخير بأديس أبابا.



جدير بالذكر أن وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي، قد تضمنت تقديم الدول الثلاث خطابًا بالملاحظات والطلبات الخاصة بالتقرير الاستهلالي الخاص باستكمال بناء سد النهضة للمكتب الاستشارى المختص، مع مراعاة عدم توجيه أية تعليمات للاستشاري حتى يقوم بالرد.



الشروق

افتتاح أكبر تجمع لتوربينات الرياح على مستوى العالم بجبل الزيت آخر يونيو الجاري

«حمزة»: محطة جبل الزيت تعد الأكبر على مستوى العالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة



خطوات قريبة تفصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن افتتاح أكبر تجمع لتوربينات الرياح على مستوى العالم بجبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات نهاية يونيو الجاري، الذي يعد المشروع الأحدث بالشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة 12 مليار جنيه.



وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطة جبل الزيت تعد أكبر محطة بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع الأول وتوصيله وربطه بالشبكة، الذي يضم 120 توربينة بإجمالي قدرات 240 ميجاوات، مضيفًا أن إجمالي عدد توربينات المحطة يبلغ 300 توربينة بواقع 3 مشروعات.



وأوضح «حمزة» في تصريحاته لـ«الشروق»، أن المشروع الثاني يضم 110 توربينات بإجمالي قدرات تبلغ 220 ميجاوات، وتم الانتهاء منه أيضا بالكامل، موضحا أنه تم توصيل 460 ميجاوات حتى الآن وجاري الانتهاء من توصيل 120 ميجاوات.



وتابع، أن المشروع الثالث يضم 60 توربينة بإجمالي قدرة 120 ميجاوات، وتم الانتهاء من تركيبهم وسيتم توصيلهم بالشبكة القومية للكهرباء خلال الشهر الجاري، مضيفًا أن بنهاية المحطة سيتم ربط 580 ميجاوات من طاقة الرياح.



وأشار إلى، أن التوربينات الموجودة بالمحطة من أحدث التوربينات الموجدة بالعالم وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط التي يوجد بداخلها مصاعد كهربائية؛ لتيسير عملية الصيانة الدورية، علاوة على أن دورنها يصل إلى 16 دورة في الدقيقة.



في سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أبلغت التحالف الصيني رسميا بفوزه بإنشاء مشروع محطة الحمراوين، الذي بلغ عرضه 4.4 مليار دولار للمرادف الأساسي مقابل 4.58 مليار دولار للمرادف البديل.



وأكد المصدر في تصريحاته لـ«الشروق»، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستبدأ في إجراءات التعاقد مع التحالف الصيني الفائز بتنفيذ المشروع، مضيفًا أن المحطة ستوفر ملايين الجنيهات تكلفة استخدام الوقود في توليد الطاقة، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد بنسبة أكبر عليها مقارنة بالوقود، منوها أن التحالف الفائز سيتولى عمليات التصميم والإنشاء والتركيب والتشغيل النهائي للمحطة، مضيفا أن التحالف الفائز هو من سيوفر جهات التمويل الخاصة بالمشروع.



يذكر، أنه بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقييم عروض التحالفات الثلاثة المتقدمين؛ لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6 آلاف ميجاوات؛ تمهيدًا لبدء إجراءات التعاقد مع التحالف الفائز و البدء في تنفيذ المحطة.



وتعد محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين الأولى في مصر والأكبر والأحدث من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تصل التكلفة المبدئية إلى 6 مليارات دولار وتعد الأضخم في تاريخ القطاع لإنشاء محطة توليد.



ومن المرتقب، أن تعمل المحطة بنظام الضغوط فوق الحرجة وهو يعد من أحدث أنظمة محطات توليد الكهرباء من الفحم، مضيفا أن المحطة ستشمل ميناء لاستقبال الفحم مباشرة من مراكب الشحن إلى منطقة مغلقة لتخزين الفحم للتوافق مع الاشتراطات البيئية وعدم الإضرار بالبيئة.



يذكر، أن 3 تحالفات تقدموا لتنفيذ المشروع الأول «ياباني مصري» ويضم شركات «ميتسوبيشي-هيتاشي لنظم القوى، تويوتا -أوراسكوم للإنشاءات، السويدي إليكتريك»، والثاني أمريكي صيني، والثالث تحالف لشركتين صينين.

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018، بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من السبت 14 يوليو 2018.كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018.ومن جانبه، أوضح الدكتور على عبد العال، أن قرار مد حالة الطوارئ لم يتم عرضه على اللجنة العامة للمجلس، لأنه مد لحالة الطوارئ وليس فرض حالة جديدة.وأكد النائب طاهر أبو زيد، القائم بأعمال رئيس ائتلاف دعم مصر، أن ما تمر به المنطقة إقليميا ودوليا يستدعى تمديد حالة الطوارئ ، لافتا إلى أن القوات المسلحة ورجال الشرطة ، تتعامل مع المواطن المصري بشكل راق جدا، ولا نرى أى تضييق خلال مد حالة الطوارئ.وقال النائب كمال أحمد إن الوطن مستهدف ويزداد استهدافه كل يوم، وان مصر سوف تتعرض لظروف قاسية الأيام المقبلة.ووجه رسالة الى الإدارة الأمريكية، بأن مصر لن تفرط فى حبة رمل وإن سلامة الوطن فوق كل اعتبار، واننا لن نخضع لأى صفقات.وقال النائب جازى سعد ، عضو مجلس النواب ، عن شمال سيناء، إن القوات المسلحة نجحت فى تحقيق إنجازات كبيرة فى مواجهة الإرهاب بسيناء ، وقضت على الجماعات الإرهابية بنسبة 80%. ومن جهة أخرى ، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018.وأكد محمد معيط وزير المالية أنه يتم العمل على تنوع مصادر الدولة، موضحا أن الدولة المصرية لديها إيرادات أخرى بخلاف الضرائب تتمثل فى إيرادات قناة السويس، وأصول التنمية، وأرباح شركات قطاع الأعمال والخاص، وطالب الوزير بضرورة تنويع مصادر التمويل، حتى تتمكن الدولة المصرية من مجابهة أى مخاطر اقتصادية وفى سبيل ذلك نعمل جاهدين على تنوع تلك المصادر.وتضمن مشروع القانون أربع مواد تنص المادة الأولى منه على فتح اعتماد اضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017 / 2018 بمبلغ 70.3 مليار جنيه ، وذلك لمواجهة المتطلبات المشار إليها والموزعة على الأبواب التالية، الباب الثالث بمبلغ 57.0 مليار جنيه لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين المحلى ، والباب الخامس (المصروفات الأخرى بمبلغ 2٫3 مليار جنيه لمواجهة حالات الصرف على تعويضات بمحافظة شمال سيناء.كما نصت المادة الثانية منه على زيادة الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017 /2018 بمقدار 70٫3 مليار جنيه موزعة على النحو التالي، الباب الأول الضرائب بمبلغ 162 مليار جنيه قيمة الضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس الاقتراض بمبلغ 541 مليار جنيه، وتتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي.يسابق العمال الزمن لإنهاء مشروع المترو المعلق من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بطول ٦٫٣٧كم وانجاز المشروع في الوقت المحدد بتحالف أكبر شركتين مصريتين في مجال الإنشاءات «المقاولون العرب»‬ «أوراسكوم».رصدت «‬الأخبار» حجم الانجاز على ارض الواقع في منطقة جسر السويس، حيث يبذل العمال جهودا مضنية تحت أشعة الشمس الحارقة حتى تم إنجاز٤٠٪ من المشروع حتى الآن.أكد المهندس جابر قاسم مدير المحطات بمشروع المترو بالخط الثالث بشركة أوراسكوم ان مشروع المترو المعلق يتكون من 5 محطات وطوله 6 كيلو مترات تقريبا ويبدأ من محطة هشام بركات مرورا بمحطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب واخيرا محطة عدلي منصور وهي محطة تبادلية .. أضاف أنه لأول مرة يتم هذا التصميم في مصر ويعلق على طريقة الخوازيق الأحادية ويتم تنفيذه بأياد مصرية 100% .. وأشار الى ان العمل بدأ في نوفمبر وسيتم الانتهاء من المشروع مع نهاية العام القادم.وأوضح انه في بداية المشروع واجهتهم بعض المشكلات التي تتعلق بالبنية التحتية مثل المياه والكهرباء وتم التنسيق مع الجهات المسئولة لإزالة كافة المعوقات والتحديات وعمل التحويلات اللازمة لتسيير العمل.وأضاف ان العمل يجري طوال 24 ساعة في اليوم دون توقف ويعمل بالمشروع 500 مهندس وعامل وفني.. وقال إنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية ويتم الآن ‬صب البلاطات وتجهيز ما قبل وضع القضبان الحديدية وذلك تحت إشراف المهندس رمسيس فهمي مدير المشروعات بشركة أوراسكوم.وأكد بكر محمد المشرف علي عمل »‬الحدادة» بالمقاولون العرب انهم قاموا بانجاز حوالي 40% من المشروع وان المشروع يوفر فرص عمل للشباب .. وقال ان العمل يبدأ من الثامنة صباحًا حتي الثانية عشرة مساء وأوضح ان المشروع اصعب من الانفاق لانه يحتاج الي وضع خوازيق في الارض علي عمق اكثر من 30 مترا حسب نوع التربة بالإضافة إلي الجهد المبذول منهم في رفع جميع الادوات المتعلقة بالعمل من حديد ومواد بناء وأدوات لحام . واضاف انه تم تكثيف الاعمال للانتهاء من المشروع القومي الذي يساهم بشكل كبير في حل أزمة المرور التي يعاني منها سكان المنطقة بالإضافة إلي ان التنفيذ يكون علي مدار الساعة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع قبل نهاية العام القادم.أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف "البنك المركزي" ارتفع بنحو 52 مليار جنيه، ليصل فى فبراير الماضى إلى 3.446 تريليون جنيه، مقابل 3.394 تريليون فى ينايرالسابق له.وأشار البنك المركزى فى أحدث تقرير صادر يوم الأحد، إلى أن إجمالى الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ543.5 مليار جنيه، منها 429.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 114.2 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال فبراير الماضى لتصل إلى نحو 2.902 تريليون جنيه، مقابل 2.865 تريليون جنيه فى الشهر السابق، موضحا أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 696.9 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 37.4مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 187.7 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 464.7 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه" على 84 مليار جنيه.وأوضح أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.20 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 51.2 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 330.9 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو1.812 تريليون جنيه.وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، نهائيًا على مشروع قانون من الحكومة باعتماد 70 مليار جنيه، كاعتماد إضافي لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2017/2018.وبلغت مخصصات الباب الثالث "الفوائد"، من الاعتماد الإضافي 57 مليار جنيه، والباب "الخامس" الخاص بالمصروفات الأخرى بقيمة 2.3 مليار جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية، والباب "السابع" الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بإضافة 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأس مال البنك المركزي، والباب "الثامن" الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، بزيادة 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام "ودائع الدول العربية" وإهلاك بعض السندات.وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة د. حسين عيسى، خلال عرض تقرير اللجنة حول القانون، أن العام المالي الحالي شهد بعض المتغيرات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة، والتي أدت إلى نشوء التزامات لم تؤخذ في الحسبان، منها استهداف خفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية يونيو 2018.