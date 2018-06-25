اليوم .. عمرو الليثى يستضيف غادة عبد الرازق وأبطال ضد مجهول على الحياة

فى حلقة فنية خاصة واحتفالية لتكريم أسرة مسلسل "ضد مجهول" بطولة النجمة غادة عبد الرازق ونخبة من نجوم الدراما المصرية يستضيف الإعلامى د.عمرو الليثى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين ببرنامج بوضوح على شاشة قناة الحياة النجمة غادة عبد الرازق ونجوم وصناع مسلسل "ضد مجهول" روجينا ، دياب ، حنان مطاوع والمؤلف أيمن سلامة ومخرج العمل طارق رفعت فى احتفالية خاصة لتكريم أسرة العمل والذى نال استحسان الجماهير وحقق نجاح كبير خلال شهر رمضان عبر شاشة قناة الحياة.



وتتناول الحلقة كشف أسرار خاصة عن اسباب نجاح مسلسل ضد مجهول وما قدمه من أداء درامى عالى وحبكة فنية متميزة جعلت المشاهدين فى حالة تشوق طوال احداث العمل وكواليس وأسرار خاصة تذاع لأول مرة حصريًا عبر برنامج بوضوح مع الإعلامى د. عمرو الليثى.



يذاع برنامج بوضوح فى العاشرة مساء اليوم الاثنين المقبل على شاشة قناة الحياة.