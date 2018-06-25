محمود قاسم يكتب: "نور" صديق جديد في عالم التحريك

ما أحوجنا الي هذه التحربة , اننتظرناها فترة طويلة , ربما قرابة التسعين عاما , بعد أن انتشرت في بلاد العالم افلام التحريك , والرسوم المتحركة , حيث نجح صناعها في ابتكار شخصيات كارتونية صارت لها شهرة عالمية , وكم تمنينا أن تكون لدينا شخصية كارتونية من صناعة مصرية , أو عربية يعرفها الناس , وكان الغرب هو الذي استفاد كثيرا من شخصيات ألف ليلة وليلة , بينما تعثرت تجاربنا , وأن كنا قد شعرنا بالسعادة لنجاح شخصية بكار في نهاية القرن الماضي التي اختفت بعد رحيل صانعته الدكتورة مني أبو النصر , و وعندما عاد للظهور في الفترة الأخيرة بدت أنها اصطناعية , ولم يعد لها نفس السحر القديم



بطهور شخصية نور في مسلسل تحريك جديد يؤكد أن للمرأة دور مؤثر في ازدهار هذا النوع من الأفلام, ويجعانا نشعر أن الحلم يمكنه أن يتحقق شرط أن تكون وراء هذا الحلم شخصية موهوبة تؤمن بما تفعله, وكم أسعدني أن الدكتورة نهي عباس قد بدأت تحقق حلما خاصا بها وبنا , بدأ بخطوات واثقة في اصدار مجلة بجهودها الشخصية الي أن صدرت مجلة نور بشكلها الحالي برعاية مؤسسة الأزهر الشريف, يحدث هذا في الوقت الذي تعثرت فيه مجلات الأطفال الكبيرة التي تصدر برعاية مؤسسات صحفية , ويبدو أن حلم الكاتبة لم يتوقف عند صدور المجلة , فهي تكتشف في نفسها كاتبة سيناريو , وصانعة افلام تحريك , وقد بدا ذكائها في اختيار الفنان الذي لديه القدرة علي ابتكار وتصميم الشخصية التي يتم تقديمها للناس, وهو الفنان فواز , الذي أراه أفضل ابناء جيله في هذا المجال



انها تحاول التقلد بالتجارب القديمة التي قام بها عظماء هذه الصناعة , ان تكون هناك مطبوعة تحمل اسم شخصية كارتونية , ثم تتولد الشخصية السينمائية من أحضان المطبوعة مثلما حدث مع الكثير من شخصيات والت ديزني , وتان تان ومارفل , وغيرهم , وكل مانرجوه ان تستمر التجربة , وتصبح مؤسسة , فكم من معوقات عابرة قد تبرز فجأة لتعوق اي حلم جميل



برؤية بعض الحلقات الأولي من المسلسل بدت التجربة تتضح, أولا أنها تجربة جادة , لها هدف تربوي وتعليمي, وتثقيفي, بالاضافة الي الجانب الترفيهي, وأول مايلفت الانتباه في التجربة هو التصميم الفني والأدبي للشخصيتين, وهما الطفل نور , واخته,زهرة, وايضا العالم" عبقري" الطفلان في سن متقارب, ينتميان الي بيت يسكنه العم الذي يؤمن بالعلم, وفي البيت مكتبة تعني احترام الاسرة للكتاب, والمعرفة , ونحن أمام طفل عادي يمكننا أن نراه في المدارس الخاصة , أو النوادي الراقية, مهندم الملابس, واخته زهرة تشاركة الاهتمامات ومحبة المغامرة , وأهمية المسلسل بالنسبة لي أنه خيالي’ بمعني أنه ينتمي الي التخيل العلمي, ويستفيد من أشياء عديدة حيث يمكن من خلال الرحيل عبر الزمن الي التعرف علي اشخاص لهم أهميتهم خاصة في مجال العلوم عند العرب واستحضارهم عبر الفتحة الفاصلة بين الحاضر والماضي, ان لم استشف أن هناك رحلات سوف تسبر غور المستقبل, تقع الحلقة الواحدة فيما يقارب الثلاثة عشر دقيقة , بما يعني ان الوقت قليل لاستيعاب الموضوع باعتبار أنه في الكتابات المنتمية الي التخيل العلمي تكون هناك فرصة للشرح , والتعرف علي الأشخاص, والموضوع’ في الغالب فان الموضوع الواحد قد يحتاج الي أكثر من حلقة , لكن الكاتبة هنا تحاول ارضاء كافة أذواق القراء من مختلف الأعمار الصغيرة , ومنها الذهاب الي التاريخ بأدواته , وايضا أجواء المطارادات عبر الأزمنة , وعليه فقد امتلك النص المكتوب كافة ما يناسب عمل ناجح مستمر لوقت طويل متجدد.