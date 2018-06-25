وجدت عملا في المنزل .. فماذا أفعل

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ديني

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الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:57 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه بمجرد رؤية أي أعمال دجل أو شعوذة على المسلم أن يحرقها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الأعمال والدجل منهي عنها، مطالبا بعدم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين، والاعتماد عليهم فى جلب الخير أو دفع الشر نهى عنه الشرع.

وتابع: روى عن عمران بن حصين - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "ليس منّا من تطيّر أو تطيّر له أو تكهّن أو تكهّن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم"، رواه البزار بإسناد حسن.

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