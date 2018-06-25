ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم تبدأ الطعون المرحلة الثالثة لانتخابات العمال

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:03 ص
صدى البلد
محمد غالي
تبدأ اليوم الاثنين، مرحلة الطعون والبت فيها على أسماء المرشحين لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، وفقا لقرار وزير القوى العاملة، محمد سعفان، رقم 117 لسنة 2018، ضمن المرحلة الثالثة لانتخابات العمال للدورة 2018: 2022 ويتم تقديم أوراق الطعون في ديوان عام وزارة القوى العاملة.

وقدم لعضوية الاتحاد من النقابات العامة 26 عضوا- باستثناء النقابة العامة للنقل البري لم تتقدم بالعضو- وهم : محمد سالم ، من نقابة الزراعة ، حسام الدين مصطفي ، النقل البحري، وجمال صابر السكة الحديد، وهشام فؤاد المرافق العامة ، وهشام رضوان ، التعليم والبحث العلمي، والسعيد النقيب ، الإنتاج الحربي، وعلي عبد الوهاب ، النيابات والمحاكم ، وفؤاد حسان ، البريد ، ومجدي حسن ، هيئة النقل العام. كما تقدم، جمال عقبي، البنوك والتأمينات ، عادل عبد الفضيل ، المالية العامة والضرائب ، ممدوح محمدي ، محمد جبران ، البترول ، أحمد عبد المقصود العلوم الصحية ، عبد المنعم الجمل، البناء والأخشاب، وإبراهيم توفيق الاتصالات، وصالح سليمان، الخدمات الصحية ، وحسن شحاتة ، النقل الجوي ، وهشام فاروق ، الخدمات الإدارية، ومحمد وهب الله ، التجارة ، ومجدي البدوي ، الصحافة والطباعة والإعلام، وعبد الفتاح إبراهيم ، الغزل والنسيج ، ومحمد عرابي ، المناجم والمحاجر ، وخالد الفقي ، الصناعات الهندسية ، وعماد حمدي الكيماويات ، وخالد عبد اللطيف عيش الصناعات الغذائية.

وبذلك يسدل الستار على ماراثون الانتخابات النقابية العمالية، التي جاءت بعد توقف دام أكثر من 12 عاما، لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية، ويحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية بانتهاء هذه الانتخابات.

ترشيحاتنا

وزير المالية: الرئيس كلف بإنهاء جميع النزاعات الضريبية .. فيديو

حلمي طولان يطالب الجماهير بمساندة المنتخب قبل مواجهة السعودية

مدبولي يلتقي نائب الرئيس العراقي.. اليوم

معايير اختيار الزوجة الصالحة .. فيديو

البرلمان يطلب استدعاء وزير الشباب ورئيس اتحاد كرة القدم

حضرى خبز الردة بتكلفة أقل

تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى

خبيرة تحذر من البلاستيك اللاصق لحفظ الأطعمة : يسبب السرطان والعقم

التايم البريطانية: النازية تعود من جديد إلى تركيا بعد فوز أردوغان

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

اليوم .. نظر استئناف النيابة على براءة المتهمين فى أحداث أطفيح

كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 3 طفلات متفوقات عالميا يبتكرن تطبيقا لسد جوع الفقراء

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

فيديو

المرور تنصح باستخدام الطريق الدائرى والواحات بدلا من المحور
الأجرة العشوائية شعار الفولكس في الهرم وفيصل.. فيديو وصور
إغلاق الطريق الداخلي من المطار وحتى طريق السويس لمدة شهر..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو .. أبو العينين: تشكيل اتحاد التحكيم العربي لفض النزاعات الإقليمية والعربية .. أردوغان يقتل تركيا بالانتخابات المزورة .. أحمد موسى: محرم إنجة هو الرئيس الشرعي لتركيا
شقيق العالم المصري الراحل عادل محمود: أخي هاجر لطلب العلم بعد 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟