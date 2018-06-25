اليوم تبدأ الطعون المرحلة الثالثة لانتخابات العمال

تبدأ اليوم الاثنين، مرحلة الطعون والبت فيها على أسماء المرشحين لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، وفقا لقرار وزير القوى العاملة، محمد سعفان، رقم 117 لسنة 2018، ضمن المرحلة الثالثة لانتخابات العمال للدورة 2018: 2022 ويتم تقديم أوراق الطعون في ديوان عام وزارة القوى العاملة.



وقدم لعضوية الاتحاد من النقابات العامة 26 عضوا- باستثناء النقابة العامة للنقل البري لم تتقدم بالعضو- وهم : محمد سالم ، من نقابة الزراعة ، حسام الدين مصطفي ، النقل البحري، وجمال صابر السكة الحديد، وهشام فؤاد المرافق العامة ، وهشام رضوان ، التعليم والبحث العلمي، والسعيد النقيب ، الإنتاج الحربي، وعلي عبد الوهاب ، النيابات والمحاكم ، وفؤاد حسان ، البريد ، ومجدي حسن ، هيئة النقل العام. كما تقدم، جمال عقبي، البنوك والتأمينات ، عادل عبد الفضيل ، المالية العامة والضرائب ، ممدوح محمدي ، محمد جبران ، البترول ، أحمد عبد المقصود العلوم الصحية ، عبد المنعم الجمل، البناء والأخشاب، وإبراهيم توفيق الاتصالات، وصالح سليمان، الخدمات الصحية ، وحسن شحاتة ، النقل الجوي ، وهشام فاروق ، الخدمات الإدارية، ومحمد وهب الله ، التجارة ، ومجدي البدوي ، الصحافة والطباعة والإعلام، وعبد الفتاح إبراهيم ، الغزل والنسيج ، ومحمد عرابي ، المناجم والمحاجر ، وخالد الفقي ، الصناعات الهندسية ، وعماد حمدي الكيماويات ، وخالد عبد اللطيف عيش الصناعات الغذائية.



وبذلك يسدل الستار على ماراثون الانتخابات النقابية العمالية، التي جاءت بعد توقف دام أكثر من 12 عاما، لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية، ويحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية بانتهاء هذه الانتخابات.