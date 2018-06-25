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حوادث

اليوم .. إعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام فى خلية العمليات المتقدمة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
إسلام مقلد
تنظر المحكمة العسكرية، إعادة محاكمة 4 متهمين، محكوم عليهم بالإعدام شنقًا، فى القضية رقم 174 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة".

وكانت محكمة الطعون العسكرية، قد قامت بنقض الحكم الصادر بالإعدام شنقًا على كل من محمد فوزى عبد الجواد محمود، ورضا معتمد فهمى عبد المنعم، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود.

وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ12، و15 عامًا لـ6 آخرين فى القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بـ"التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك فى اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص".

كما نسبت النيابة إلى المتهمين، عدة تهم، منها "حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها فى عمليات إرهابية تخل بالسِّلْم العام، وحيازة وصنع عبوات تعتبر فى حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم فى تصنيعها".

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