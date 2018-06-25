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اقتصاد

«المستثمرين الصناعيين» تطالب للحكومة بدعم الصادرات لزيادة الإنتاج

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:22 ص
جنيدي
جنيدي
علياء فوزي
طالب محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتكليف وزارة المالية بدعم الصادرات المصرية خصوصا وأن حجمها حاليا لا يتجاوز 12% مقارنة بنظيرتها في الصين بنسبة 22% و تركيا بنسبة 18%، معتبرا أن ذلك الدعم يعني رفع فرص التشغيل والإنتاج.

واتهم "جنيدي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزارة المالية بعدم إنفاق أي مبالغ للمصدرين منذ العام المالي 2017/2016 وهو ما أثر بالسلب على الصادرات المصرية.

وشدد "جنيدي" على ضرورة أن تبدأ الحكومة الاعلان عن خطتها للتقشف بعد اجراءات رفع الدعم للسيطرة علي عجز الموازنة، بالاضافة للعمل على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل اعداد المستشارين بالجهاز الحكومي لضبط الانفاق.

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