اليوم.. محاكمة متهم بالتجمهر في منطقة عين شمس

تنظر الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014 بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس.



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.



أحالت النيابة العامة، فى وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس.

