دعم السياحة: نتوقع زيادة السياح الألمان إلى 1.5 مليون سائح آخر العام

قال إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، إن زيارة وفد الخبراء الألمان إلى مطار الغردقة الدولى يؤكد اهتمام الجانب الألمانى بمصر والذى تعدى المليون سائح وكان ضمن أكثر الدول المصدرة للسياحة فى مصر وهذا يعتبر مهما لنا ولهم أيضا؛ حتى يضمنوا سلامتهم وهذا يعتبر شيئا مهما.



وأضاف موسى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الألمان يفضلون الغردقة عن باقي الأماكن والمزارات فى مصر وهذا الإجراء هام لجميع الأطراف مادام فى مصلحة السائح وأمنه، ولم يؤثر على سيادتنا، ونحن نسعى لذلك منذ فترة كبيرة.



وأوضح موسى أن السياحة الألمانية مستهدف لها أن تصل إلى مليون ونصف فى نهاية 2018، وأن السياحة الالمانية تمتاز بالليالى السياحية الكثيرة، وبالرغم من انحصار السياحة العام الماضى إلا أن الألمان حققوا 12 ونصف مليون ليلة سياحية.



وكان مطار الغردقة الدولي قد استقبل يوم السبت الماضى 3 خبراء أمنيين من وزارة النقل الألمانية بصحبة القنصل الألمانى بالقاهرة لتفقد إجراءات التفتيش المتبعة بمطار الغردقة الدولى والاطمئنان على عملية التفتيش والتأمين للركاب والطائرات الألمانية المتبعة داخله.