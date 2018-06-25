4 أطعمة تقي من سرطان الثدي

أطعمة عديدة يساعد تناولها بانتظام لغناها بمضادات الأكسدة التي تحارب خلل الخلايا إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث كير الأمريكى

فاحرصى على تناولها..



1. الفاصوليا.. تناولها بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 7% ..



2. الشاي الأخضر.. مليء بالبوليفينول وهو مضاد للأكسدة له العديد من الفوائد الصحية أن الذين يتناولون كوبًا واحدًا على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا لديهم فرص أقل في الإصابة بسرطان الثدي.



3. الكرنب.. تناول 3 مرات أسبوعيًا يقلّل من فرصة الإصابة بمرض سرطان الثدي.



4. سمك السلمون.. غنى بأحماض أوميجا 3 التي تخفف من خطر الإصابة بالسرطان.