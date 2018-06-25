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حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين لتجمهرهم بمنطقة عابدين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:07 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
تنظر الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 3 أشخاص فى القضية رقم 4235 لسنة 2013 بتهمة القتل والتجمهر فى منطقة عابدين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، فى وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم عددا من التهم ومنها التجمهر والقتل فى منطقة عابدين.

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