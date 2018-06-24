حكم الجهر بالدعاء عند القبر أثناء دفن الميت

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه يسن عند الفراغ من دفن الميت الانتظار والدعاء له، وسؤال الله له بالتثبيت عند السؤال.



واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الدعاء للميت بعد دفنه؟» بحديث عثمان -رضي الله عنه- قال: «كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»، وعن ابن مسعود رضي الله عنه-: «كان النبي - ﷺ - يقف على القبر بعدما يسوي عليه، فيقول: اللهم نزل بك صاحبنا، وخلف الدنيا خلف ظهره اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به».



ونقلت قول الإمام الترمذي: «الوقوف على القبر، والسؤال للميت في وقت الدفن، مدد للميت بعد الصلاة عليه»، موضحة أنه في قوله ﷺ «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل» عموم، فيجوز الدعاء للميت فرادى، كما يجوز أن يدعو أحدهم جهرًا، ويؤمّن الناس على دعائه، على أصل مشروعية الدعاء وهيئته، إذ لا مخصص.



واستدلت بما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عبد الله بن أبي بكر، قال: «كان أنس بن مالك إذا سوي على الميت قبره قام عليه، فقال: اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبه، وافتح أبواب السماء لروحه، وتقبله منك بقبول حسن، اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، أو قال: فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه»، متابعة: ومثل ذلك لا يعلم لفظه إلا لمن سمعه، وسماع الغير له يستلزم الجهر به.



وأوضحت: أن جهر أنس بن مالك به وهو من كبار الصحابة مع عدم الإنكار عليه فيه دلالة على مشروعية الجهر بالدعاء عند القبر، ولا يقبل عقلًا أن يرفع الجميع أصواتهم بالدعاء كل بقول مخصوص عن الآخر، وإلا لزم التشويش، ومثله لا يصدر عن آحاد المسلمين فضلا عن كبار الصحابة والتابعين، فلم يبق إلا أنه كان يدعو والحاضرون يؤمنون خلفه. وعليه فلا ينبغي الإنكار على من جهر بالدعاء والناس خلفه يؤمنون، إذ الأمر فيه متسع، فمن شاء دعا سرا، ومن شاء دعا جهرا، وكله نفع للميت.



