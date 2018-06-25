ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أحمد السجينى يستقبل سفير أوكرانيا بالبرلمان.. اليوم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:04 ص
أحمد السجينى يستقبل
أحمد السجينى يستقبل سفير أوكرانيا بالبرلمان..اليوم
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
يستقبل المهندس أحمد السجينى، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، هينادى لاتى سفير أوكرانيا بالقاهرة.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بعد تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، ويأتى فى إطار بحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وأوكرانيا.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أصدر قرارا بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.

ترشيحاتنا

طريقة طبيعية للقضاء على آلام الصداع النصفي

هل يلزم الوضوء قبل الغسل من الحدث الأكبر؟.. أمين الفتوى يجيب

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

عرض فيلم بلاش تبوسني في باريس بمهرجان السينما العربية

أحمد موسى: أردوغان يسير على نهج الشاطر

طبيبة نفسية: المريض يقتل أسرته في هذه الحالات .. فيديو

ناقد رياضي يكشف سر أزمة اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي.. فيديو

حكم من يكتفي بالوضوء دون الغسل لإنهاء بعض المهام

أردوغان: تركيا ستواصل التقدم في سوريا

معتز محمود يكشف سر احتفاظ مصطفى مدبولي بمنصب وزير الإسكان

شاهد .. أول سعودية تشارك في سباقات فورمولا 1

إيهاب الكومي يكشف عن مكالمة هاتفية تخص اعتزال محمد صلاح دوليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو .. أبو العينين: تشكيل اتحاد التحكيم العربي لفض النزاعات الإقليمية والعربية .. أردوغان يقتل تركيا بالانتخابات المزورة .. أحمد موسى: محرم إنجة هو الرئيس الشرعي لتركيا
شقيق العالم المصري الراحل عادل محمود: أخي هاجر لطلب العلم بعد 67
أحمد موسى: اتحاد الكرة دمر صلاح وارتكب جريمة بحقه .. فيديو
خبيرة تغذية تقدم نصائح للمرأة للحفاظ على وزنها .. فيديو
نادي المستقبل: لن نتنازل عن حقوق انتقال إبراهيم حسن للزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟