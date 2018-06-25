أحمد السجينى يستقبل سفير أوكرانيا بالبرلمان.. اليوم

يستقبل المهندس أحمد السجينى، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، هينادى لاتى سفير أوكرانيا بالقاهرة.



ويعد هذا اللقاء هو الأول بعد تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، ويأتى فى إطار بحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وأوكرانيا.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أصدر قرارا بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.