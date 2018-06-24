شاهد.. أصوات منافس أردوغان بالانتخابات التركية ملقاة في القمامة

#اردوغان يحمل في شماله المصحف ليضلل به السذج… وينتزع بيمينه الإرادة الحرة وحقائق الدين السليمة من عقول وقلوب الشعب التركي !".



وكشفت شبكة "تي ار تي" التركية عن فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بفترة رئاسية جديدة، وذلك مع اقتراب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات الرئاسية.



وقالت الشبكة إن تحالف حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم التي يقوده الحزب الحاكم بالتعاون مع الحركة القومية قد فاز بالانتخابات البرلمانية.



كان مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه أعلن أن الارقام التي أعلنتها وكالة الاناضول غير صحيحة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأوراق الانتخابات التركية ملقاة في القمامة وبها تصويت للمرشح المنافس لرجب طيب أردوغان وسط استنكار نشطاء تويتر.فيما دشن رواد تويتر هاشتاج #اردوغان_زور_الانتخابات، استنكارا لسياسة أردوغان في تركيا والمنطقة العربية.وغرد أحد رواد تويتر عبر الهاشتاج قائلا: "قديمًا قيل الذي يسرقك وفي يده سكينًا أقرب للفضيلة ممن يسرقك وفي يده مصحفًا!