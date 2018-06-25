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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:02 ص
الارصاد
الارصاد
كريم عاطف
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الاثنين لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها: وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :
القاهرة 24 - 35
الإسكندرية 23 - 29
السويس 23 - 35
شرم الشيخ 29 - 38
الغردقة 29 - 39
الأقصر 28 - 40
أسوان 29 - 41

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