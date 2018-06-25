حدث فى مثل هذا اليوم 25 يونيو:



1678 - الإيطالية «إيلينا بيسكوبيا» تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.

1788 - فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة.

1804 - تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال وذلك لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.

1898 - تأسيس البنك الأهلي المصري.

1920 - اختيار لاهاي مقرًا دائمًا لمحكمة العدل الدولية.

1921 - انعقاد «مؤتمر القدس» والذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.

1950 - بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

1965 - الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لرئاسة مصر.

1975 - رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.

1975 - استقلال موزمبيق عن البرتغال.

1985 - القبض على ثلاثة عشر شخصا للاشتباه في تورطهم في عملية تفجيرات للجيش الجمهوري الإيرلندي التي وقعت قبل يومين، وبعد التحقيقات مع الموقوفين تم إحباط قنبلة كانت بأحد فنادق لندن.

1988 - منتخب هولندا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في ألمانيا الغربية بعد تغلبه على منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم بهدفين مقابل لا شيء.

1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا.

1996 - سقوط 16 قتيلا من الجيش الأمريكي في تفجير أبراج الخبر في السعودية.

1998 -

شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98.

التوقيع على اتفاقية آرهوس.

2006 - اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل مسلحين فلسطينيين.

2009 - مجلس النواب اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسًا له للمرة الخامسة على التوالي بأكثرية 90 صوتا، وينتخب فريد مكاري نائبًا له بأكثرية 74 صوتا.

2013 - تنحي حمد بن خليفة آل ثاني عن إمارة قطر وإعلان تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أميرًا للبلاد.

2014 - اختتام الدورة 38 للجنة التراث العالمي المنعقدة في الدوحة (قطر) بإضافة 26 موقعًا جديدًا والتمديد لأربعة آخرين.

2017 - مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادثة إنفجار ناقلة نفط بالقرب من شرق أحمدبور في باكستان.

