مصطفى مدبولي يلتقي نائب الرئيس العراقي.. غدا

يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء غدًا، الإثنين، الدكتور أياد علاوي، نائب الرئيس العراقي في اجتماع يحضره مسئولو البلدين.





ويبحث الاجتماع، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق في شتى المجالات بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



