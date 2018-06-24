نائب: سيتم إنشاء شقق إسكان اجتماعي بالعاصمة الإدارية ..فيديو

قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجميع الآن يستطيع أن يسكن فى المدن العالمية الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين، حيث إن الدولة تخطط لإنشاء شقق إسكان اجتماعى، مشيرًا إلى أنه بعد تغيير فلسفة الدولة ستبيع العقارات بالمدن بأسعار السوق، وبالتالي ستتوفر لديها إمكانيات تمويل بها شقق الإسكان الاجتماعى المخطط إنشاؤها بهذه الأماكن.





وأضاف "محمود"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن فلسفة الدولة الآن تغيرت، حيث إن المدن الجديدة التى تنشئها سيتم بيعها بالسعر السائد فى الأسواق مما يدر دخلاً كبيرًا على الدولة تستفاد به عن طريق تدعيم غير القادرين بشقق الاسكان الاجتماعى.





وتابع: "سابقا تم إنشاء مدن وقرى كبرى وتم تخصيصها للمسيطرين على الدولة بتكلفتها ولذلك تم محاسبة الوزراء الذين تسببوا فى ذلك بالسجن".