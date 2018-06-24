ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نائب: سيتم إنشاء شقق إسكان اجتماعي بالعاصمة الإدارية ..فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:22 م
صدى البلد
أسامة علي
قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجميع الآن يستطيع أن يسكن فى المدن العالمية الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين، حيث إن الدولة تخطط لإنشاء شقق إسكان اجتماعى، مشيرًا إلى أنه بعد تغيير فلسفة الدولة ستبيع العقارات بالمدن بأسعار السوق، وبالتالي ستتوفر لديها إمكانيات تمويل بها شقق الإسكان الاجتماعى المخطط إنشاؤها بهذه الأماكن.

وأضاف "محمود"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن فلسفة الدولة الآن تغيرت، حيث إن المدن الجديدة التى تنشئها سيتم بيعها بالسعر السائد فى الأسواق مما يدر دخلاً كبيرًا على الدولة تستفاد به عن طريق تدعيم غير القادرين بشقق الاسكان الاجتماعى.

وتابع: "سابقا تم إنشاء مدن وقرى كبرى وتم تخصيصها للمسيطرين على الدولة بتكلفتها ولذلك تم محاسبة الوزراء الذين تسببوا فى ذلك بالسجن".

ترشيحاتنا

غياب طالبة عن امتحان الأحياء يكشف انتحارها بسبب صعوبة الفيزياء

شاهد.. أصوات منافس أردوغان بالانتخابات التركية ملقاة في القمامة

ناقد رياضي يكشف سر أزمة اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي.. فيديو

أول تقرير رسمي من فيفا بشأن تعاطي لاعبي روسيا للمنشطات

الجمهور الإنجليزي يقتحم محطة قطار بعد تأهل منتخبهم لدور الـ16.. فيديو

حبس سيدة ونجليها عاما في أول حكم بقضايا المواريث الجديد

إشادة إنجليزية بالحكم المصري جهاد جريشة: قراراته كانت صائبة

إيهاب الكومي يكشف عن مكالمة هاتفية تخص اعتزال محمد صلاح دوليا

وقف نائب الطريقة المسلمية وتحقيق مع المشاركين في الصلاة الغريبة

شاهد .. تعليق ميدو على الفوز الساحق لمنتخب إنجلترا على بنما

11 جامعة بريطانية تفتتح فروعا لها في مصر

أحمد موسى يكشف خطة أردوغان للبقاء في الحكم مدى الحياة ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

رسلان: محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا شغلتهم بالشأن الداخلي
مع شوبير: وكيل محمد صلاح وراء تسريب خبر مفبرك عن اعتزاله
ناقد رياضي يكشف سر أزمة اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي.. فيديو
إيهاب الكومي يكشف عن مكالمة هاتفية تخص اعتزال محمد صلاح دوليا
المالية: الخصم الضريبي يقلل 8 مليارات جنيه من إيرادات الدولة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟