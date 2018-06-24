بالأسماء .. تشكيل المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة

أصدر المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارًا اليوم، الأحد، بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة برئاسته.





ضم المجلس 6 مستشارين من نواب رئيس الهيئة، محمد مصطفي كناني، ومحمد وصيف إبراهيم، ورفيق عمر حافظ، وأبو بكر الصديق رزق، ومصطفي إبراهيم حامد، وسيد رياض سيد، حيث يعمل بالقرار ابتداءً من أول يوليو المقبل.





كما أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارًا بإنشاء قطاع عام لأول مرة بالهيئة باسم الأمانة العامة، حيث تضمن القرار تولي المستشار محمد عبد اللطيف رئاسة قطاع الأمانة العامة.





وتضمنت قرارات المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، تعيين المستشار أحمد خليفة، رئاسة المكتب الفني للجان الطعن الضريبي، بدلًا من المستشار جمال أحمد توفيق.