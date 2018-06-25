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مؤشرات لإصابتك بسرطان الثدي أبرزها ألم الظهر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
مؤشرات عديدة لإصابتك بسرطان الثدي يجب أن تنتبهي لها إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى. 

1- الحكة .. قبل الدورة الشهرية الشعور بالحكة أمر طبيعى لكن إذا استمر الأمر يحتاج الأمر إلى مراجعة طبيبك. 

2- ألم الظهر.. عند مستوى الكتفين قد يكون مؤشر لسرطان الثدي وقد تسبب الشعور بالألم في منطقة العمود الفقري أو الأضلاع.

3- ألم الإبطين.. من العلامات الدالة على الإصابة بسرطان الثدي.

4- الشكل البيضاوي.. إذا لاحظت تغيير شكل سرطان الثدي وتحولت إلى شكل بيضاويًا، فذلك مؤشر لإصابتك بسرطان الثدي.

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