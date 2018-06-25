اليوم .. قطع مياه الشرب عن شرق الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وقطع مياه الشرب عن مناطق شرقي المحافظة، اليوم، بدءا من الساعة الثامنة صباحا دون تحديد موعد لعودتها.



وأفاد بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالمحافظة، قطع المياه بدءا من منطقة كوبرى حجر النواتية وحتى عزبة خورشيد.



وأوضحت الشركة أن قطع المياه يرجع لبدء أعمال الإصلاح بالخط الرئيسي أسفل كوبرى أبيس قطر 700 مم، مشيرة إلى توفير تنكات متنقلة لتوفير المياه لقاطني تلك المناطق من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.