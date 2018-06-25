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حوادث

اليوم .. نظر استئناف النيابة على براءة المتهمين فى أحداث أطفيح

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:05 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدى
تنظر محكمة جنح مستأنف أطفيح، اليوم الاثنين، استئناف النيابة العامة بجنوب الجيزة على براءة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أطفيح" من تهمة التجمهر.

وكانت محكمة الجنح بجنوب الجيزة قد أصدرت حكمًا فى يناير الماضى، بحبس ١٩ متهما سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات وتغريمهم ٥٠٠ جنيه، فيما قضت بتغريم المتهم القبطى ٣٦٠ ألف جنيه لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية دون ترخيص، وبراءتهم من تهمة التجمهر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خرجوا عقب صلاة جمعة أول أمس متوجهين إلى كنيسة "الأمير تادرس" قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة فى تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسي والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها الى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الاعتداء على الكنيسة، وأحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات فى القضية، ووجهت للمتهمين اتهامات التجمهر والتحريض على العنف والاعتداء على ملكية خاصة، فضلًا عن اتهام مالك العقار بتحويله لمنشأة دينية دون ترخيص، وفور انتهاء التحقيقات احالتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

فيما احالت النيابة أحد المتهمين الـ"حدث" إلى محكمة الأحداث بالجيزة، والتى أصدرت حكمًا برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية المستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وأمانة سر كريم مصطفى، بإيداعه إحدى دور رعاية الأطفال لحين بلوغه السن القانونية.

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