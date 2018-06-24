عبد الجواد: الحضري يثير الأزمات داخل المنتخب قبل مباراة السعودية

وأضاف عبد الجواد في تصريحات عبر برنامجه المدرج المذاع عبر فضائية دي ام سي سبورتس، أن هناك أزمة كبيرة تحدث الآن داخل الجهاز الفني من جانب حارس مرمى المنتخب عصام الحضري لعدم مشاركته أساسيا في المباراة الأخيرة للفراعنة فى مونديال روسيا الحالي.



وأكمل أنه يتمنى مشاركة الحضري قائلا"حقه في تحقيق حلمة في المحفل الكروي العظيم بعد العمر ده كله"، مضيفا أن اختيار هيكتور كوبر تسير نحو تحقيق نتيجة كبيرة من أجل إسعاد الجماهير المصرية.





واختتم عبد الجواد تصريحاته قائلا إن عصام الحضري سيكون الشخص الوحيد الذي يريد تحقيق نتائج إيجابية مع المنتخب الوطني لتكون ذكرى خالدة تجاه الجماهير المصرية.







أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني استقر على مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة أساسيا في مباراة الغد أمام منافسه المنتخب السعودي.