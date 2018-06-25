اليوم .. محاكمة محمد إبراهيم سليمان فى قضية الحزام الأخضر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر".



ولم يحضر وزير الإسكان جلسة محاكمته المنعقدة الآن، وعقدت الجلسة بغرفة مداولة الدائرة 17 برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل حكمها جنايات جنوب القاهرة، وحضر دفاع المتهمين الجلسة وتغيب موكليهم، واستمرت الجلسة 5 دقائق، أعلن الدفاع خلالها هيئة المحكمة بوفاة المتهم الثاني سمير زكى رجل الأعمال.