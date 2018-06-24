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برلمان

القصبي: اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة تعبر عن كافة الحقوق

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:38 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى
أحمد أيمن
أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، أن اللائحة التنفيذية التى ستصدر عن قانون الاشخاص ذوى الاعاقة ستعبر عن مضمون القانون دون الانتقاص منه فى اى حق من حقوق أبنائه من ذوى الاعاقة، مطمئنا الجميع أنه هو وكافة أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب سوف يتابعون صدور اللائحة من الالف الى الياء.

وأضاف القصبي في تصريحات صحفية له، أن اللائحة تأتى مفسرة لمحتوى القانون والذى أعاد الحقوق الى أصحابها بعد غياب 42 عاما حيث يتضمن القانون أكثر من 100 ميزة كحق أصيل للاشخاص ذوى الاعاقة.

ونفى رئيس لجنة التضامن علمه بأى مسودة للائحة ولا يعلم عنها شيئا بل سيكون متابعا جيدا حتى صدور تلك اللائحة التى سوف تكون واضحة وفاصلة ومعبرة عن القانون دون الانتقاص من تلك الحقوق والتى كفلها لهم نص القانون الذى صدر مؤخرا.

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